Корона Карла III едва не упала с его головы во время коронации

Корона короля Великобритании Карла III едва не упала с его головы во время коронации. Видеозапись с церемонии доступна на YouTube-канале The Telegraph.

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Когда архиепископу Кентерберийскиому передали корону святого Эдуарда весом 2,33 килограмма, ему пришлось ее повернуть нужной стороной. Спустя несколько секунд он возложил ее на голову монарха, но корона «села» только со второй попытки. Отмечается, что архиепископу пришлось слегка присесть и проверить, что головной убор расположился ровно и не спадает.

Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в субботу, 6 мая. На церемонии коронации присутствовали 2,2 тысячи человек. На нее были приглашены более 100 лидеров государств мира, члены британской и европейских королевских семьей, политики, а также артисты.