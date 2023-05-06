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В Лондоне короновали Карла III

Король Великобритании Карл III коронован в субботу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В кульминационный момент двухчасовой церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника.

Она была сделана в XVII веке из чистого золота, весит 2,2 кг, украшена более чем 400 драгоценными камнями и хранится в лондонском Тауэре под неусыпной стражей. Ее использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630-1685). Надевая ее на голову монарха, архиепископ Кентерберийский произнес слова "Боже, храни короля", которые повторили все 2,2 тыс. гостей в аббатстве.

В честь коронации по всей стране начался артиллерийский салют. Его проводят более 400 военнослужащих из 13 разных точек королевства. В Лондоне, Белфасте, Кардифе, Эдинбурге, а также с бортов кораблей Королевских ВМС будет дано по 21 залпу. Из орудий на набережной Темзы у лондонского Тауэра и на плац-параде конной гвардии будет произведен салют из 62 залпов.

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