В Лондоне короновали Карла III

Король Великобритании Карл III коронован в субботу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В кульминационный момент двухчасовой церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника.

Она была сделана в XVII веке из чистого золота, весит 2,2 кг, украшена более чем 400 драгоценными камнями и хранится в лондонском Тауэре под неусыпной стражей. Ее использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630-1685). Надевая ее на голову монарха, архиепископ Кентерберийский произнес слова "Боже, храни короля", которые повторили все 2,2 тыс. гостей в аббатстве.