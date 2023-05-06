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В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме

Западные политики призывают Киев отказаться от попыток захватить Крым. Об этом заявила представитель Зеленского Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP.

В Киеве пожаловались на призывы Запада забыть о Крыме
© globallookpress.com

«Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть полуостров» - заявила Ташева.

По её словам, на Западе идет дискуссия по данному вопросу. Многие уверены, что потенциальные последствия такой военной авантюры будут огромными. Россия предпримет ответные действия, которые окажутся роковыми для Киева.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что регион готов к любым неожиданностям. Попытки Киева завладеть российским полуостровом кончатся для него катастрофой.

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