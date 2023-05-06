Пригожин подтвердил готовность ЧВК "Вагнер" с 10 мая передать позиции в Бахмуте "Ахмату"

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы передать 10 мая чеченским бойцам позиции в Бахмуте (российское название - Артемовск). Заявление публикует пресс-служба основателя компании. "В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами "Ахмат", - сообщил Пригожин. Он поблагодарил Кадырова за то, что тот согласился, "имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут" на позиции "вагнеровцев". Ранее предприниматель объявил, что подразделения "Вагнер" уйдут из Артемовска 10 мая из-за нехватки боеприпасов. После этого Рамзан Кадыров заявил о готовности сменить подразделения "Вагнер" у Артемовска и взять город. По словам Кадырова, вопрос взятия города займет несколько часов.