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Глава МИД Швеции осудил казнь гражданина королевства в Иране

Власти Ирана сегодня, 6 мая, казнили шведско-иранского гражданина Хабиба Чааба, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. По его словам, руководство королевство с тревогой узнало о данном факте.

Глава МИД Швеции осудил казнь гражданина королевства в Иране
© globallookpress.com

«Смертная казнь является бесчеловечным и необратимым наказанием, и Швеция вместе с остальной частью Евросоюза осуждает ее применение при любых обстоятельствах. Поскольку Хабиб Чааб был приговорен к смертной казни, правительство Швеции обсудило этот вопрос с представителями Ирана на высоком уровне», — написал Билльстрем в Twitter.

Как указал глава МИД Швеции, королевство требовала от Ирана отменить приговор Хабибу Чаабу. Он также добавил, что лично поднимал этот вопрос во время беседы со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Хабиб Чааб исчез в Турции в 2020 года, власти Ирана обвиняют в его похищении. Тегеран же признал шведско-иранского диссидента виновным в организации терактов в провинции Хузестан и руководстве группировкой «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза». Жертвами теракта в Ахвазе в 2018 году, в причастности к которому обвиняют Чааба, стали не менее 25 граждан Ирана, в том числе один ребенок, еще 269 получили ранения.

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