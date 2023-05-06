$76.82-1.7984.91-2.09

Байден выступил в защиту своего сына Хантера на фоне возможных обвинений прокуратуры США

Президент США Джо Байден выступил в защиту своего сына Хантера на фоне расследования в его отношении со стороны федеральной прокуратуры из-за предполагаемого уклонения от уплаты налогов и незаконного обращения с оружием, передает NBC News. По словам политика, он доверяет своему сыну.

Байден выступил в защиту своего сына на фоне возможных обвинений прокуратуры США
© Газета.Ru

«Мой сын не сделал ничего плохого. Я доверяю ему. Я верю в него», — отметил Байден.

В ответ на вопрос о том, как обвинения против Хантера может повлиять на его президентство, глава Белого дома указал на поддержку своего сына.

«Это влияет на мое президентство, заставляя меня гордиться им», — подчеркнул Байден.

Как отмечает NBC News, соответствующее заявление президента США появилось на фоне рассмотрения вопроса о предъявлении обвинений Хантеру Байдену со стороны федеральных прокуроров. По версии обозревателей телеканала, любой результат расследования может привлечь значительное внимание всей страны к Байдену и его семье, поскольку президент начал кампанию по переизбранию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий