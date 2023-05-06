Байден выступил в защиту своего сына на фоне возможных обвинений прокуратуры США

Президент США Джо Байден выступил в защиту своего сына Хантера на фоне расследования в его отношении со стороны федеральной прокуратуры из-за предполагаемого уклонения от уплаты налогов и незаконного обращения с оружием, передает NBC News. По словам политика, он доверяет своему сыну.

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«Мой сын не сделал ничего плохого. Я доверяю ему. Я верю в него», — отметил Байден.

В ответ на вопрос о том, как обвинения против Хантера может повлиять на его президентство, глава Белого дома указал на поддержку своего сына.

«Это влияет на мое президентство, заставляя меня гордиться им», — подчеркнул Байден.