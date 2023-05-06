Байден выступил в защиту своего сына на фоне возможных обвинений прокуратуры США

Байден выступил в защиту своего сына Хантера на фоне возможных обвинений прокуратуры США
Президент США Джо Байден выступил в защиту своего сына Хантера на фоне расследования в его отношении со стороны федеральной прокуратуры из-за предполагаемого уклонения от уплаты налогов и незаконного обращения с оружием, передает NBC News. По словам политика, он доверяет своему сыну.
«Мой сын не сделал ничего плохого. Я доверяю ему. Я верю в него», — отметил Байден.
В ответ на вопрос о том, как обвинения против Хантера может повлиять на его президентство, глава Белого дома указал на поддержку своего сына.
«Это влияет на мое президентство, заставляя меня гордиться им», — подчеркнул Байден.
Как отмечает NBC News, соответствующее заявление президента США появилось на фоне рассмотрения вопроса о предъявлении обвинений Хантеру Байдену со стороны федеральных прокуроров. По версии обозревателей телеканала, любой результат расследования может привлечь значительное внимание всей страны к Байдену и его семье, поскольку президент начал кампанию по переизбранию.