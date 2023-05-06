Пользователи сети заговорили о конце карьеры Байдена

Президент США Джо Байдена мог погубить свою карьеру фразой, сказанной в мексиканском ресторане. Так считают возмущенные пользователи Twitter, передает РИА Новости.

В вашингтонском ресторане Taqueria Habanero Байден обратился к одному из посетителей с просьбой «не прыгать». Это вызвало вал гневных откликов в соцсетях, включая Twitter.

«Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться», — написал один из пользователей.

Другой призвал не общаться с Байденом, когда он посещает публичные места, а поворачиваться к нему спиной и уходить.

Комментаторы отмечают, что американский народ должен знать, что на самом деле происходит с президентом, поскольку он «выглядит очень потерянным» и постоянно поступает «как чудак».

Байдену в этом году исполнится 81 год, он самый пожилой президент США в истории. Его критики говорят, что из-за преклонного возраста и возможных проблем со здоровьем, Байден постоянно эпатирует и пугает публику различными странными поступками.