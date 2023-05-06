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Прихожане УПЦ в Ивано-Франковске рассказали ООН о захвате храма Рождества Христова

Представители Мониторинговой миссии ООН встретились с прихожанами и священнослужителями Ивано-Франковской епархии Украинской православной церкви (УПЦ), которые рассказали им детали захвата собора Рождества Христова. Об этом пишет «Союз православных журналистов».

Прихожане УПЦ в Ивано-Франковске рассказали ООН о захвате храма Рождества Христова
© Газета.Ru

«Члены религиозной общины рассказали о нарушении своих прав, включая подробности захвата храма с использованием слезоточивого газа радикалами», — говорится в сообщении.

23 марта в Ивано-Франковске произошел силовой захват кафедрального собора Рождества Христова, последнего в области храма УПЦ Московского патриархата. В УПЦ заявили, что рейдеры выломали двери, проникли внутрь храма, вытолкали прихожан, распылили газ и захватили собор. Полиция при этом не вмешалась в происходящее.

Власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В украинский парламент внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ в стране, а в отношении ряда представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции.

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