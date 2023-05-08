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В США назвали причину увольнения телеведущего Такера Карлсона с Fox News

В Соединенных Штатах рассказали, почему был уволен известный телеведущий Fox News Такер Карлсон. Отмечено, что это якобы связано с его критикой деятельности США на Украине, а также президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал американский журналист Джексон Хинкл.

Журналист Хинкл заявил, что ведущего Fox News Карлсона уволили из-за Зеленского
© Billy-Bennight,-The-Photo-Access,-GlobalLookPress

«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло по причине его бесстрашного освещения безумия всего, что касается Украины и Зеленского», - написал он в Twitter.

В конце апреля экс-ведущий Fox Карлсон сказал, что покинул телеканал из-за отсутствия свободы слова. По его мнению, дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и пустыми, а дебаты о важных вещах запрещены по решению «обеих политических партий и их доноров». Также он огорчен ограниченным кругом тем, которые могут обсуждать СМИ.

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