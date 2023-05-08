Журналист Хинкл заявил, что ведущего Fox News Карлсона уволили из-за Зеленского

В Соединенных Штатах рассказали, почему был уволен известный телеведущий Fox News Такер Карлсон. Отмечено, что это якобы связано с его критикой деятельности США на Украине , а также президента Владимира Зеленского . Об этом рассказал американский журналист Джексон Хинкл.

«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло по причине его бесстрашного освещения безумия всего, что касается Украины и Зеленского», - написал он в Twitter .

В конце апреля экс-ведущий Fox Карлсон сказал, что покинул телеканал из-за отсутствия свободы слова. По его мнению, дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и пустыми, а дебаты о важных вещах запрещены по решению «обеих политических партий и их доноров». Также он огорчен ограниченным кругом тем, которые могут обсуждать СМИ.