«Каждый человек из 85 млн, будь то молодой, старый, мужчина и женщина, выиграет. Победит вся наша 81 префектура с востоком, западом, севером и югом. Турки, курды, арабы, сунниты, алавиты, а также все слои нашего общества победят <…> [оппозиционная] Республиканская народная партия, Хорошая партия, Партия счастья и другие, которые искренне предали своих граждан, победят», — написал Эрдоган в Twitter.