Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение всем 170 российским сенаторам, которые поддержали присоединение к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает в Telegram пресс-служба украинского ведомства.

Как говорится в заявлении, все сенаторы в феврале прошлого года поддержали ратификацию «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», заключенного Москвой и властями этих регионов, а также одобрили применение на этих территориях российских Вооруженных сил.

СБУ предъявила подозрение по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненного заключения с конфискацией имущества.

В сентябре прошлого года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Большинство жителей регионов высказались за присоединение к РФ. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами четырех этих регионов договоры об образовании в составе РФ новых субъектов.

1 октября положительное решение по соответствующим проектам федеральных законов вынес Конституционный суд РФ.