$76.82-1.7984.91-2.09

Экс-президент Молдавии Додон поблагодарил Россию за эвакуацию молдаван из Судана

Россия не раз приходила на помощь молдавскому народу, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что российская сторона помогла гражданам Молдавии покинуть территорию Судана, где вспыхнул боевой конфликт между силами армии и спецназа.

Додон поблагодарил Россию за эвакуацию молдаван из Судана
© Газета.Ru

«Благодарим Россию за помощь в эвакуации граждан Молдовы, в том числе 6 детей, из зоны боевых действий в Судане <…> Друг познается в беде, а Россия не раз приходила на помощь молдавскому народу», — написал Додон.

Как указал экс-президент Молдавии, эвакуация из Судана далеко не первая помощь со стороны России. Он также добавил, что, к примеру, в 2019 году российская сторона помогла спасти молдавских летчиков Лионела Буруянэ и Михаила Крихана, которые около трех лет находились в плену в Афганистане.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий