Додон поблагодарил Россию за эвакуацию молдаван из Судана

Россия не раз приходила на помощь молдавскому народу, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон . В своем Telegram-канале он отметил, что российская сторона помогла гражданам Молдавии покинуть территорию Судана , где вспыхнул боевой конфликт между силами армии и спецназа.

«Благодарим Россию за помощь в эвакуации граждан Молдовы, в том числе 6 детей, из зоны боевых действий в Судане <…> Друг познается в беде, а Россия не раз приходила на помощь молдавскому народу», — написал Додон.

Как указал экс-президент Молдавии, эвакуация из Судана далеко не первая помощь со стороны России. Он также добавил, что, к примеру, в 2019 году российская сторона помогла спасти молдавских летчиков Лионела Буруянэ и Михаила Крихана, которые около трех лет находились в плену в Афганистане.