В Лондоне начались приготовления к коронации короля Карла III

В Лондоне рано утром в субботу начались последние приготовления к коронации 74-летнего короля Карла III.

© Российская Газета

Нынешний монарх был наследником с трехлетнего возраста, более 70 лет, и теперь он готов, наконец, встретить свой судьбоносный день с любимой женщиной рядом с ним.

Видео дня

Семь десятков лет в ожидании короны

Сегодня в Вестминстерском аббатстве будет коронован самый долгий в истории Великобритании наследник престола.

В Лондоне ожидается максимум 17°C. Как отмечают наблюдатели, коронация не была бы типичным британским праздником без капли дождя, поэтому вполне уместно, что в субботу в британской столице, вероятно, будет "серо, сыро и пойдет моросящий дождь. Как некое предзнаменование, небеса над Альбионом разверзлись прошлой ночью, обрушив на страну дождь и сильный ветер.

Несмотря на это, журналисты с раннего утра ждали в длинной очереди, чтобы войти в Вестминстерское аббатство, где пройдет коронация.

Путь на золотой карете

Рано утром также были обнародованы все подробности службы в Вестминстерском аббатстве, на которой состоится коронация короля и его супруги королевы Камиллы, которые приедут из Букингемского дворца в золотой карете. Вслед за хором, религиозными лидерами и лидерами Содружества Их Величества они войдут в Вестминстерское аббатство под гимн I Was Glad ("Я был рад"). Это хоровое вступление, популярное произведение в музыкальном репертуаре англиканской церкви, версия 122-го псалма, положенная на музыку сэра Хьюберта Пэрри, композитора из Иерусалима. "Виват, Рекс!" ("Да здравствует король!") провозгласят представители Вестминстерской школы.

Архиепископ Кентерберийский приветствует прихожан благословением. Это первый элемент традиционного английского обряда коронации, в котором прихожане подтверждают поддержку короля. Королю подарят копию Библии, что символически ставит для него "слово Божие" выше всех человеческих законов.

Архиепископ спросит Карла III, готов ли он принести присягу и "обещать и поклясться править", на что король ответит: "Я торжественно обещаю это сделать". Далее премьер-министр Риши Сунак прочитает первую главу Послания (которое переводится как "письмо") к Колоссянам. Когда король будет готовиться к помазанию на коронационном кресле, он снимет государственные одеяния, что свидетельствует о его смирении перед богом. Архиепископ помажет королю руки, грудь и голову. Эта священная часть церемонии будет проходить за ширмой и не транслируется по телевидению.

Тем временем хор начнет петь гимн Генделя "Священник Садок", который он сочинил для коронации Георга II в 1727 году. С тех пор его поют перед помазанием государя на коронации каждого британского монарха.

Члены Палаты лордов и старшие англиканские епископы представят различные символы королевской власти. Нехристианские пэры представят регалии, которые не несут явных христианских мотивов, подтверждая различные веры, которые будут служить под властью короля.

Изготовленная из чистого золота и украшенная драгоценными камнями, корона Святого Эдуарда, сделанная в 1661 году, олицетворяет призвание короля перед богом и является напоминанием об обещаниях и клятвах, которые он дал народу. Когда архиепископ коронует короля, он возглавит собрание и провозгласит: "Боже, храни короля!" - верноподданное восклицание, являющееся частью ритуала коронации с 1689 года.

После коронации прозвучат знаменитые Венские филармонические фанфары Рихарда Штрауса, затем в течение двух минут будут звонить колокола аббатства, после чего прозвучит орудийный салют, выпущенный Королевской конной артиллерией, а также на всех станциях приветствия по всему Королевству, в том числе на Бермудских островах, Гибралтаре и на кораблях в море.

Король воссядет на троне, а архиепископ скажет ему "стоять твердо и впредь крепко удерживать это место королевского достоинства, которое принадлежит вам властью Всемогущего Бога" - формулировка, восходящая к коронации короля Эдгара в 959. Таким образом в 12 часов (14 мск) Карл III будет официально коронован. Отдельная коронация пройдет для королевы Камиллы.

Приблизительно в 14.15 король, королева и члены королевской семьи появятся на балконе Букингемского дворца.

"Нулевая терпимость к протестам"

Антимонархические активисты пообещали продвигать планы мирного протеста против коронации короля Карла III в субботу. Группа активистов "Республика" планирует провести демонстрацию в нескольких минутах ходьбы от места коронации короля.

Они сказали, что получили письма из министерства внутренних дел, предупреждающие их о новых полномочиях, переданных полиции для борьбы с публичными демонстрациями. Около 8 утра (10 мск) в субботу протестующие против монархии собрались на Трафальгарской площади, рядом с которой пройдет коронационная процессия, направляющаяся от торгового центра к Вестминстерскому аббатству.

Власти запретили полеты дронов в центре Лондона в рамках широкого спектра мер безопасности, принимаемых для защиты коронации короля от возможного срыва церемонии. Лондонская полиция заявила, что намерена использовать технологию, которая сканирует лица и сопоставляет их со списком людей, разыскиваемых полицией за предполагаемые преступления. Система будет широко задействована во время церемонии коронации.