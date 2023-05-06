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В Беларуси приступили к мониторингу обстановки на границе с Россией

В рамках подготовки к выполнению белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз органы пограничной службы республики начали в минувшую субботу, 5 мая, мониторинг обстановки на шести автодорогах на границе с Россией.

В Беларуси приступили к мониторингу обстановки на границе с Россией
© Российская Газета

Комментируя БЕЛТА принятое решение, в руководстве Госпогранкомитета пояснили, что проверки могут осуществляться в отношении лиц и транспорта.

При этом, уточняет агентство, режим пересечения границы не поменялся, а паспорта проверяют у граждан, въезжающих на территорию Беларуси из РФ автотранспортом из-за ратификации сторонами данного соглашения. Как известно, оно позволяет иностранцам, которые получили российскую визу и въезжают в РБ, не получать дополнительно белорусскую визу.

Пограничники посоветовали выбирать привычный и наиболее удобный маршрут для въезда в республику, но быть готовыми предъявить паспорт, если на этом маршруте будет пропускной пункт. Никаких дополнительных требований и проблем не возникнет при предъявлении действующего документа.

Кстати, следует напомнить, что соглашение между Минском и Москвой о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства, было подписано в июне 2020 года.

Согласно документу, недавно ратифицированному обеими сторонами, констатируют новостные порталы, иностранные граждане и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории обеих стран на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность.

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