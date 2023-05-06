Китай предложил Пакистану усилить координацию по восстановлению Афганистана

Китай предложил Пакистану усилить координацию для восстановления Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД КНР Цинь Гана, который встретился в Исламабаде с пакистанским президентом Арифом Алви.

По словам китайского дипломата, Пекин готов укреплять контакты и усилить координацию с Пакистаном по афганскому вопросу с тем, чтобы сообща содействовать процессу мирного восстановления Афганистана.