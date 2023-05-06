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Китай предложил Пакистану усилить координацию по восстановлению Афганистана

Китай предложил Пакистану усилить координацию для восстановления Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД КНР Цинь Гана, который встретился в Исламабаде с пакистанским президентом Арифом Алви.

Китай предложил Пакистану усилить координацию по восстановлению Афганистана
© ТАСС

По словам китайского дипломата, Пекин готов укреплять контакты и усилить координацию с Пакистаном по афганскому вопросу с тем, чтобы сообща содействовать процессу мирного восстановления Афганистана.

Ган указал, что Китай совместными усилиями пытается обеспечивать стабильность и развитие региона. Министр иностранных дел также передал Алви слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина. Указывается, что Пекин и Исламабад — стратегические партнеры, при любой конъюнктуре продвигающие всеобъемлющее сотрудничество.

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