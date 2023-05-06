Пользователей Twitter рассмешили слова Кулебы об истребителях F-16

Пользователи Twitter обрушились с критикой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу из-за его требования дать ВСУ истребители F-16. Соответствующий призыв прозвучал из-за якобы необходимости чтобы не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море.

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«F-16 будет просто тренировочной мишенью для России. Высунь голову из песка», — написал один из читателей Twitter Кулебы.

Другие пользователи посоветовали украинскому министру «продолжать мечтать». А еще один обвинил Кулебу в отсутствии стыда: «Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и говорите это, не испытывая никакого стыда? Клоун…».