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Пользователей Twitter рассмешили слова Кулебы об истребителях F-16

Пользователи Twitter обрушились с критикой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу из-за его требования дать ВСУ истребители F-16. Соответствующий призыв прозвучал из-за якобы необходимости чтобы не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море.

Пользователей Twitter рассмешили слова Кулебы об истребителях F-16
© NIDS/NATO Multimedia Library

«F-16 будет просто тренировочной мишенью для России. Высунь голову из песка», — написал один из читателей Twitter Кулебы.

Другие пользователи посоветовали украинскому министру «продолжать мечтать». А еще один обвинил Кулебу в отсутствии стыда: «Вы отправляете загрязненное зерно в Восточную Европу и говорите это, не испытывая никакого стыда? Клоун…».

Ранее Кулеба потребовал поставить ВСУ истребители F-16, чтобы «восстановить продовольственную безопасность». Согласно его заявлению, Украине самолеты понадобились бы для противостояния российским военным кораблям и самолетам в акватории Черного моря.

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