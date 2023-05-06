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Журналист из США Хинкл восхитился роликом Минобороны РФ о службе по контракту

Русские солдаты справились бы с защитой родины лучше, чем американские. Такое мнение высказал журналист из Соединенных Штатов Джексон Хинкл, комментируя видеоролик Минобороны России о службе в ВС РФ по контракту.

Журналист Хинкл восхитился видеороликом Минобороны о российской армии
© Минобороны РФ

— В то время как американская армия создает объявления о вербовке, в которых трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах, русские придерживаются более традиционного подхода. Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны, — написал он в соцсети Twitter.

Его мнение разделили и многие другие пользователи.

«Это видео выставляет наши вооруженные силы сборищем хлипких, жалких детей. Фу. Я устал от того, что Штаты выглядят слабыми по всему миру», — высказался один из комментаторов.

«Господи, что же с нами случилось?» — задался вопросом другой.

«Это отличное видео», — отметил третий.

5 мая Минобороны России сообщило, что военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, зарабатывают от 204 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что ежемесячное довольствие зависит от звания, должности и выслуги лет.

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