Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США

"Нельзя допустить, чтобы победу на этих выборах одержал тот же человек, который был президентом четыре года назад (республиканец Трамп добивался переизбрания на выборах президента США в 2020 году, победу одержал демократ Байден - прим. ТАСС)", - заявил глава американской администрации, отвечая на вопрос, касавшийся его предвыборной программы, в интервью телеканалу MSNBC, которое вышло в эфир в пятницу вечером. При этом сначала Байден оговорился, чуть не сказав, что "нельзя дать победить Обаме". Произнося фамилию бывшего президента США (2009-2017) Барака Обамы, нынешний американский лидер оборвал себя на полуслове.