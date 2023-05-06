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Байден заявил о недопустимости победы Трампа на выборах

Президент США Джо Байден заявил о недопустимости победы на выборах 2024 года своего предшественника Дональда Трампа. Он также отметил, что у него с Трампом нет ничего общего.

Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США
© ТАСС

"Нельзя допустить, чтобы победу на этих выборах одержал тот же человек, который был президентом четыре года назад (республиканец Трамп добивался переизбрания на выборах президента США в 2020 году, победу одержал демократ Байден - прим. ТАСС)", - заявил глава американской администрации, отвечая на вопрос, касавшийся его предвыборной программы, в интервью телеканалу MSNBC, которое вышло в эфир в пятницу вечером. При этом сначала Байден оговорился, чуть не сказав, что "нельзя дать победить Обаме". Произнося фамилию бывшего президента США (2009-2017) Барака Обамы, нынешний американский лидер оборвал себя на полуслове.

На уточняющий вопрос ведущей о том, в чем различия между ним и Трампом, Байден трижды подчеркнул: "Во всем".

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

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