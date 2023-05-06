Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США за все время
Президент США Джо Байден, добивающийся переизбрания на второй срок, назвал себя самым опытным претендентом на высший государственный пост за все время. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.
Журналист поинтересовался у 80-летнего хозяина Белого дома, почему он считает себя достойным переизбрания. На это Байден ответил, что он набрался "чертовски много мудрости".
"Мне известно больше, чем подавляющему большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост", - цитирует ТАСС американского лидера. Байден также убежден, что доказал свою честность и эффективность.
Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп уже заявил, о том, что вступает в борьбу. Он также высмеял физические способности действующего главы государства, отметив, что Байден "абсолютно некомпетентен". Трамп убежден, что мог бы трижды выиграть выборы президента США.