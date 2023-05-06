Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США

Президент США Джо Байден, добивающийся переизбрания на второй срок, назвал себя самым опытным претендентом на высший государственный пост за все время. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

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Журналист поинтересовался у 80-летнего хозяина Белого дома, почему он считает себя достойным переизбрания. На это Байден ответил, что он набрался "чертовски много мудрости".

"Мне известно больше, чем подавляющему большинству людей, у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на этот пост", - цитирует ТАСС американского лидера. Байден также убежден, что доказал свою честность и эффективность.