В ЦПВС заявили об участившихся нарушениях США в Сирии

США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии.

Об этом заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов», — сказал он.

По словам Гуринова, одним из примеров являются случаи наведения боевых систем авиавооружения на самолёты российских ВКС. Соответствующие прецеденты фиксируют пилоты ВКС России во время выполнения плановых полётов.