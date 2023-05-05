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В ЦПВС заявили об участившихся нарушениях США в Сирии

США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии.

В ЦПВС заявили об участившихся нарушениях США в Сирии
© РИА Новости

Об этом заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов», — сказал он.

По словам Гуринова, одним из примеров являются случаи наведения боевых систем авиавооружения на самолёты российских ВКС. Соответствующие прецеденты фиксируют пилоты ВКС России во время выполнения плановых полётов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Вашингтон хочет быть единоличным спонсором ближневосточного урегулирования, хотя давно уже утратил нейтральный статус.

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