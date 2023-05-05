Экс-премьера Италии Конте ударил по лицу противник вакцинации

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) Джузеппе Конте во время посещения города Масса получил удар кулаком по лицу от мужчины, который обвинил политика в слишком строгих антиковидных мерах во время пандемии. Об этом сообщает телеканал SkyTg24.

Политик прибыл в Массу 5 мая для участия в манифестации в рамках кампании по предстоящим административным выборам в области Тоскана. Во время встречи с местными жителями к Конте подошел один из активистов движения противников вакцинации, и сделав вид, что хочет пожать ему руку, нанес удар лидеру Д5З по лицу и начал выкрикивать обвинения в адрес политика из-за введенных ограничительных мер в период пандемии.

Мужчину сразу же оттолкнул один из очевидцев, после чего нападавший был задержан полицией под осуждающие крики толпы и сопровожден в ближайший отдел полиции. Конте, несмотря на инцидент, продолжил свою предвыборную речь в Массе, откуда затем поехал в город Пиза.

По информации телеканала, нападавшим оказался 52-летний Джулио Милани, который является одним из кандидатов на муниципальных выборах в городе.