Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством
МИД Финляндии передал информацию по инциденту с консульством России на Аландских островах в полицию. Об этом «РИА Новости» сообщила сотрудница отдела коммуникаций внешнеполитического ведомства страны Вилма Соррин.
Ранее неизвестный совершил акт вандализма в отношении консульства РФ в городе Мариехамн. В связи с произошедшим посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. В результате инцидента был поврежден почтовый ящик и разбито оконное стекло дипмиссии пивной бутылкой. Виновных пока не нашли.
«Сложилась практика, когда страна присылает ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию в полицию», — ответила Соррин на ноту.
По ее словам, официальные лица Аландских островов и полиция региона поддерживает тесные отношения и регулярно обмениваются информацией по факту произошедшего.