Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством

МИД Финляндии передал информацию по инциденту с консульством России на Аландских островах в полицию. Об этом «РИА Новости» сообщила сотрудница отдела коммуникаций внешнеполитического ведомства страны Вилма Соррин.

Ранее неизвестный совершил акт вандализма в отношении консульства РФ в городе Мариехамн. В связи с произошедшим посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. В результате инцидента был поврежден почтовый ящик и разбито оконное стекло дипмиссии пивной бутылкой. Виновных пока не нашли.