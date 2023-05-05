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Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством

МИД Финляндии передал информацию по инциденту с консульством России на Аландских островах в полицию. Об этом «РИА Новости» сообщила сотрудница отдела коммуникаций внешнеполитического ведомства страны Вилма Соррин.

Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством
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Ранее неизвестный совершил акт вандализма в отношении консульства РФ в городе Мариехамн. В связи с произошедшим посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности. В результате инцидента был поврежден почтовый ящик и разбито оконное стекло дипмиссии пивной бутылкой. Виновных пока не нашли.

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«Сложилась практика, когда страна присылает ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию в полицию», — ответила Соррин на ноту.

По ее словам, официальные лица Аландских островов и полиция региона поддерживает тесные отношения и регулярно обмениваются информацией по факту произошедшего.

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