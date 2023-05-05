В Японии выпустили самое дорогое мороженое в мире

Японский бренд элитного мороженого Cellato выпустил самое дорогое мороженое в мире за 6700 долларов за порцию. Об этом сообщает Oddity Central.

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При приготовлении мороженого бренд использовал основу из молока, два вида сыра, яичные желтки, лук-порей, пармезан, белый трюфель, сусальное золото и осадок саке, известный фруктовым вкусом и пастообразной текстурой. Десерт имеет «легкую сладость», сложный вкус и гладкую текстуру.

В комплекте с мороженым Cellato вкладывает в черную коробку металлическую десертную ложку ручной работы. Она выполнена с использованием методов и материалов, используемых при строительстве храмов и святынь. Объем одной порции составляет 130 миллилитров.

Японский бренд рекомендует дать мороженому перед подачей немного растаять. Затем в десерт нужно добавить трюфельное масло для усиления вкуса. Также рекомендуется сочетать его с бокалом белого вина.