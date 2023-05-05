Мэра Одессы выпустили из СИЗО под многомиллионный залог
Арестованный по подозрению в растрате бюджетных средств мэр Одессы Геннадий Труханов вышел из СИЗО под залог в 13 миллионов гривен (27,5 миллионов рублей). Об этом сообщает «РБК».
Отмечается, что необходимую сумму передал депутат горсовета Одессы Дмитрий Танцюра.
Напомним, что Труханова арестовали по делу о растрате более 92 миллионов гривен (194,6 миллиона рублей) при покупке административного здания обанкротившегося завода «Краян».
Дело рассматривали с 2018 года. При этом в июле 2019 года суд оправдал всех его фигурантов , но в феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд отменил этот приговор.
В апреле Труханову изменили меру пресечения с личного поручительства на залог по ходатайству прокурора в связи с нарушением обвиняемым обязанности являться в суд. Он должен был внести залог в 30,8 миллионов гривен в течение пяти дней, но не сделал этого и его взяли под стражу.