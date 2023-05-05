В небе над Киевом заметили дым, пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Киеве в одном из районов видят дым», — сказано в публикации.

При этом издание не указывает причину задымления. Также на опубликованной фотографии можно увидеть столб дыма, который поднимается вверх.