Швейцария собирается передать на Украину 20 машин для разминирования

Министерство реинтеграции Украины договорилось о сотрудничестве со швейцарской компанией-производителем средств для разминирования Global Clearance Solutions. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что поставки вооружения на Украину, которое ранее было передано стране, невозможно без изменения законодательства страны. По ее словам, Швейцария передает Киеву много гуманитарной помощи, а также страна приняла беженцев с Украины. Дипломат добавила, что пока парламент не изменит законодательство, ситуация с поставками вооружения не изменится.