Швейцария собирается передать на Украину 20 машин для разминирования

Министерство реинтеграции Украины договорилось о сотрудничестве со швейцарской компанией-производителем средств для разминирования Global Clearance Solutions. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Ранее постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что поставки вооружения на Украину, которое ранее было передано стране, невозможно без изменения законодательства страны. По ее словам, Швейцария передает Киеву много гуманитарной помощи, а также страна приняла беженцев с Украины. Дипломат добавила, что пока парламент не изменит законодательство, ситуация с поставками вооружения не изменится.
До этого президент конфедерации Ален Берсе заявил, что страна не собирается менять свою позицию по поставкам вооружений Украине. Как указал президент Швейцарии, хотя продолжаются дискуссии о том, должна ли или может ли страна разработать и поменять свой подход по поводу передачи оружия Киеву, пока каких-то изменений ожидать не стоит.