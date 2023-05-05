Во время пандемии коронавируса умерло более 20 миллионов человек. Об этом заявил глава (Всемирная организации здравоохранения) ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около семи миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Первые очаги заражения коронавируса появились в Китае в 2019 году. Спустя время, 30 января 2022 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса. Пандемия была объявлена в марте того же года. Данный статус был отменен 5 мая 2023 года по решению ВОЗ.