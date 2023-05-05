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Глава ВОЗ: за время пандемии коронавируса умерло 20 миллионов человек

Во время пандемии коронавируса умерло более 20 миллионов человек. Об этом заявил глава (Всемирная организации здравоохранения) ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около семи миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ отменил статус глобальной пандемии для COVID-19

Первые очаги заражения коронавируса появились в Китае в 2019 году. Спустя время, 30 января 2022 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса. Пандемия была объявлена в марте того же года. Данный статус был отменен 5 мая 2023 года по решению ВОЗ.

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