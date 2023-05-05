Попытка США сбить Россию с ног с помощью санкций стала для Соединенных Штатов роковой ошибкой, которая обернулась против них. Такое мнение высказал один из пользователей Baijiahao.

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По его словам, пытаясь восстановить гегемонию и остановить собственный упадок, США целенаправленно спровоцировали конфликт между Россией и Украиной. Причем планировать это Вашингтон начал еще восемь лет назад. При этом, несмотря на потраченное время, США не смогли добиться желаемого, совершив роковую ошибку с введением антироссийских санкций и тем самым затянув себя в еще большее болото. Автор публикации указал, что Вашингтон использовал все возможные средства, чтобы сбить РФ с ног, в том числе заморозку 400 миллиардов активов страны и передачу части из них Украине. В ответ же Москва перешла на расчеты в рублях на газ и избежала кризиса, а мир увидел, что доверять доллару и США нельзя.

Также РФ отключили от SWIFT, что тоже не пошло на пользу Вашингтону, поскольку он показал другим государствам, что может по собственному желанию угрожать им и использовать нейтральную систему расчетов в своих интересах. Данные действия толкнули страны АСЕАН, Бразилию, Африку на поиски новых способов расчета, которые позволят уйти от доллара.