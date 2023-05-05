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Боррель: ЕС предпочел бы тратить деньги на граждан Европы, а не на Украину

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейские страны с удовольствием потратили бы бюджетные средства на социальную политику, но им приходится отдавать все Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ЕС хотел бы тратить свои средства на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у Евросоюза нет выбора. Он добавил, что условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас нет, поэтому Брюссель продолжит поставлять оружие и боеприпасы ВСУ, иначе Киев падет.

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Боррель подчеркнул, что чувствует себя скорее министром обороны ЕС, а не как глава дипломатической службы. Ранее Боррель заявил, что ЕС не считает серьезным мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине и будет опираться на мирную инициативу украинского президента Владимира Зеленского.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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