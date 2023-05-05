Орбан назвал Украину древней венгерской землей

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что часть территорий Украины в древности принадлежала Венгрии, там живут венгры, поэтому Будапешт так заинтересован в мире. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на эфир Kossuth Radio.

«На Украине тоже живут венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля. <…> Мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира», - подчеркнул Орбан.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает установление «нового железного занавеса» между Россией и Западом.

По словам министра, из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах.