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Орбан назвал часть Украины «древней венгерской землей»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что часть территорий Украины в древности принадлежала Венгрии, там живут венгры, поэтому Будапешт так заинтересован в мире. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на эфир Kossuth Radio.

Орбан назвал Украину древней венгерской землей
© globallookpress.com

«На Украине тоже живут венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля. <…> Мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира», - подчеркнул Орбан.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддерживает установление «нового железного занавеса» между Россией и Западом.

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По словам министра, из-за своего географического положения Венгрия всегда выступала за сотрудничество Европы и Азии, а украинский кризис отражается на стране больше, чем на многих других государствах.

Сийярто также подчеркивал, что в ЕС «приняли уже достаточно санкций» и теперь необходимо сосредоточиться на том, как добиться мира.

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