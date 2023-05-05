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Германия потратила на визит короля Великобритании €440 тыс.

Организация состоявшегося в марте визита короля Великобритании Карла III в Германию обошлась налогоплательщикам республики в €440 тыс. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на ответ Минфина ФРГ на парламентский запрос Левой партии.

Названа потраченная Германией сумма на визит короля Великобритании
© globallookpress.com

Больше всего - €126 тыс. - было потрачено на работу батальона охраны. €43 тыс. стоил банкет во дворце Бельвю - резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В €32 тыс. обошлось размещение королевской четы и сопровождающих, в такую же сумму - закупка и развешивание британских флагов в городе. €31 тыс. потратили на услуги военного оркестра. Другие статьи расходов в материале не перечисляются.

В Левой партии сочли такие траты слишком большими и подвергли критике Минфин.

"Там собираются экономить на всем подряд, только в случае с визитом Карла III деньги никакой роли не играли", - сообщила представитель партии Гезине Лёцш.

Карл III находился с визитом в Германии с 29 по 31 марта.

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