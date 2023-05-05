Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе

На подозреваемом в стрельбе в Младеноваце под Белградом была надета майка с нацистской символикой, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Вучич рассказал о задержании стрелка, которым оказался 21-летний Урош Блажич. По его словам, на мужчине была одежда с изображением приветствия Гитлеру.

«В Сербии ты решил Гитлера прославлять, который столько несчастья принес этому народу, им решил восхищаться и убивать людей. Монстр», - подчеркнул президент.

Ранее были опубликованы первые фото после задержания Блажича. На снимках он сидит в полицейской машине с руками за спиной. На его синей майке видно надпись: «Generation 88 on tour».

Напомним, в ночь на пятницу Блажич расстрелял людей под Белградом. В результате 8 человек погибли, еще 14 ранены. Как выяснилось, мужчина поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого он забрал из дома оружие и застрелил «обидчика» и его сестру.