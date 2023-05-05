$78.61-0.6987.00-0.58

Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе

На подозреваемом в стрельбе в Младеноваце под Белградом была надета майка с нацистской символикой, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе
© globallookpress.com

Вучич рассказал о задержании стрелка, которым оказался 21-летний Урош Блажич. По его словам, на мужчине была одежда с изображением приветствия Гитлеру.

«В Сербии ты решил Гитлера прославлять, который столько несчастья принес этому народу, им решил восхищаться и убивать людей. Монстр», - подчеркнул президент.

Ранее были опубликованы первые фото после задержания Блажича. На снимках он сидит в полицейской машине с руками за спиной. На его синей майке видно надпись: «Generation 88 on tour».

Напомним, в ночь на пятницу Блажич расстрелял людей под Белградом. В результате 8 человек погибли, еще 14 ранены. Как выяснилось, мужчина поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого он забрал из дома оружие и застрелил «обидчика» и его сестру.

После этого Блажич продолжил стрельбу в соседнем селе. В итоге он был задержан под городом Крагуевац. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий