Молдавия подготовила меры против украинского зерна

Власти Молдавии намерены временно запретить ввоз украинского зерна. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства страны.

Вице-премьер Молдавии Владимир Боля встретился с послом ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом, чтобы обсудить проблемы, приоритеты и общее видение укрепления сельскохозяйственных предприятий страны.

Боля сообщил дипломату о планах Минсельхоза временно применить меры, идентичные шагам некоторых стран ЕС в отношении импорта украинских зерновых и масличных культур.

Вице-премьер упомянул и другие инструменты, которые власти Молдавии разрабатывают для поддержки аграрного сектора. Самой большой проблемой для фермеров страны Боля назвал высокую себестоимость продукции. Чтобы помочь фермерам, власти решили возмещать сумму акциза за использованное дизельное топливо из Национального фонда развития сельского хозяйства.

Ранее Польша, Словакия и Венгрия временно приостановили импорт украинских зерновых и другой продукции. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что поставки украинского зерна «дестабилизируют местный рынок». Он отмечал, что Польша готова стать одним из пунктов маршрута поставок украинского зерна в Африку, но не соглашалась на то, чтобы это зерно шло на польский рынок.

3 мая ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет будет действовать до 5 июня и распространится на поставки пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Транзит украинского зерна через территории этих стран все еще возможен.