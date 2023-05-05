Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией труп африканского беженца
Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией труп африканского беженца. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
"Еще одной жертвой "демократической" Европы стал мужчина африканской внешности, обнаруженный белорусскими пограничниками на границе с Латвией 5 мая. Труп беженца находился в 10 м от заграждения, установленного на латвийской территории. Рядом с телом, а также непосредственно у калитки в заграждении обнаружены личные вещи иностранца. По предварительным данным, именно через калитку в заграждении тело мужчины было перемещено на белорусскую территорию", - говорится в сообщении.
Латвийские, литовские, а также польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев.
Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей обострился в ноябре 2021 года. Несколько тысяч направлявшихся в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки неоднократно предпринимали попытки проникнуть с белорусской стороны на территорию Польши и прибалтийских стран.