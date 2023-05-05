Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Президент Владимир Зеленский вернулся на Украину после визитов в Финляндию и Нидерланды и провел встречу с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни. Об этом со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера пишет РИА Новости.

Зеленский разместил видеозапись встречи с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни. Это первый визит главы МИД Бахрейна на Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.

«Визит министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз- Заяни в Украину - важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами», - подчеркнул Зеленский.

При этом в офисе главы Украины уточнили, что в ходе встречи Зеленский рассказал о своих предложениях по урегулированию конфликта и «пригласил Бахрейн присоединиться к реализации отдельных пунктов формулы мира», пишет ТАСС.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом России.