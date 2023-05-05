$78.61-0.6987.00-0.58

Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Президент Владимир Зеленский вернулся на Украину после визитов в Финляндию и Нидерланды и провел встречу с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни. Об этом со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера пишет РИА Новости.

Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
© globallookpress.com

Зеленский разместил видеозапись встречи с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни. Это первый визит главы МИД Бахрейна на Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.

«Визит министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида Аз- Заяни в Украину - важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами», - подчеркнул Зеленский.

При этом в офисе главы Украины уточнили, что в ходе встречи Зеленский рассказал о своих предложениях по урегулированию конфликта и «пригласил Бахрейн присоединиться к реализации отдельных пунктов формулы мира», пишет ТАСС.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом России.

В ноябре того же года Зеленский представил план мирного урегулирования ситуации на Украине. Среди пунктов плана — возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий