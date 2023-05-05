$78.61-0.6987.00-0.58

Главный соперник Эрдогана призвал граждан оставаться дома в случае своей победы

Кандидат в президенты от оппозиционного альянса Турции (включает шесть партий) Кемаль Кылычдароглу призвал граждан оставаться дома в случае своей победы на выборах. Об этом сообщает Bloomberg.

Кылычдароглу считает, что в ночь после выборов могут произойти столкновения его сторонников с «вооруженными элементами», лояльными правительству президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«После нашей победы все граждане должны оставаться дома, а не праздновать на улицах. Кто-то может спровоцировать беспорядки, кто-то может быть спровоцирован, вооруженные элементы могут выйти на улицы», - заявил он.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая 2023 года.

Кылычдароглу считается главным соперником действующего президента Эрдогана. Ранее Кылычдароглу заявил, что в случае победы он будет подчеркивать членство Турции в НАТО и «искать равноправные отношения в своих дискуссиях с Россией».

Эрдоган проиграл грядущие выборы на бумаге

Также Кылычдароглу заявлял, что закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать».

В случае победы Кылычдароглу также обещал «дать сигнал» европейским странам и разморозить переговоры о вступлении Анкары в ЕС.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий