Кандидат в президенты от оппозиционного альянса Турции (включает шесть партий) Кемаль Кылычдароглу призвал граждан оставаться дома в случае своей победы на выборах. Об этом сообщает Bloomberg.

Кылычдароглу считает, что в ночь после выборов могут произойти столкновения его сторонников с «вооруженными элементами», лояльными правительству президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«После нашей победы все граждане должны оставаться дома, а не праздновать на улицах. Кто-то может спровоцировать беспорядки, кто-то может быть спровоцирован, вооруженные элементы могут выйти на улицы», - заявил он.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая 2023 года.

Кылычдароглу считается главным соперником действующего президента Эрдогана. Ранее Кылычдароглу заявил, что в случае победы он будет подчеркивать членство Турции в НАТО и «искать равноправные отношения в своих дискуссиях с Россией».

Также Кылычдароглу заявлял, что закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать».