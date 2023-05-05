Главный соперник Эрдогана призвал граждан оставаться дома в случае своей победы
Кандидат в президенты от оппозиционного альянса Турции (включает шесть партий) Кемаль Кылычдароглу призвал граждан оставаться дома в случае своей победы на выборах. Об этом сообщает Bloomberg.
Кылычдароглу считает, что в ночь после выборов могут произойти столкновения его сторонников с «вооруженными элементами», лояльными правительству президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«После нашей победы все граждане должны оставаться дома, а не праздновать на улицах. Кто-то может спровоцировать беспорядки, кто-то может быть спровоцирован, вооруженные элементы могут выйти на улицы», - заявил он.
Выборы президента Турции пройдут 14 мая 2023 года.
Кылычдароглу считается главным соперником действующего президента Эрдогана. Ранее Кылычдароглу заявил, что в случае победы он будет подчеркивать членство Турции в НАТО и «искать равноправные отношения в своих дискуссиях с Россией».
Также Кылычдароглу заявлял, что закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать».
В случае победы Кылычдароглу также обещал «дать сигнал» европейским странам и разморозить переговоры о вступлении Анкары в ЕС.