ООН анонсировала встречу высокого уровня по зерновой сделке

Встреча высокого уровня по зерновой сделке запланирована на следующую неделю. Она пройдет в Стамбуле, заявил ТАСС заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

Он уточнил, что 5 мая представители ООН собираются принять участие в техническом заседании, созванном по инициативе Турции для подготовки ко встрече высокого уровня.

По словам Хака, ООН рассчитывает на конструктивные дискуссии со сторонами по зерновой сделке.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Найроби заявил, что сделал трем странам предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы. Речь идет о России, Украине и Турции. По его словам, Москва изучает его предложение и собирается предоставить ответ по данному вопросу.