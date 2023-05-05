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В ООН анонсировали встречу высокого уровня по зерновой сделке

Встреча высокого уровня по зерновой сделке запланирована на следующую неделю. Она пройдет в Стамбуле, заявил ТАСС заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

ООН анонсировала встречу высокого уровня по зерновой сделке
© РИА Новости

Он уточнил, что 5 мая представители ООН собираются принять участие в техническом заседании, созванном по инициативе Турции для подготовки ко встрече высокого уровня.

По словам Хака, ООН рассчитывает на конструктивные дискуссии со сторонами по зерновой сделке.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Найроби заявил, что сделал трем странам предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы. Речь идет о России, Украине и Турции. По его словам, Москва изучает его предложение и собирается предоставить ответ по данному вопросу.

В России высказались о будущем зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что зерновую сделку не выполняют в части условий, которые касаются России. Представитель Кремля указал на «не очень хорошие перспективы» ее продления.

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