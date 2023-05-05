В ФРГ отказались комментировать возможный визит Зеленского в Берлин

Заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер отказался комментировать появившиеся ранее сообщения о том, что украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Берлин на следующих выходных. Об пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что украинский лидер может прибыть в Берлин 13-14 мая. Сообщалось, что его встретит немецкий канцлер Олаф Шольц. Предположительно, Зеленский посетит город Ахен, где ему торжественно вручат премию имени Карла Великого.

Бюхнер подтвердил, что 14 мая Шольц будет участвовать в церемонии вручения премии имени Карла Великого. В этом году награду получат «Зеленский и украинский народ».

«Я могу повторить лишь то, что только что сказал. Не могу ничего добавить по этому вопросу», — подчеркнул он.