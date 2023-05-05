Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
Президент Украины Владимир Зеленский после визитов в Финляндию и Нидерланды провел встречу в стране с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашида Аз-Заяни. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
«Глава государства отметил, что это первый визит главы внешнеполитического ведомства Бахрейна на Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года», — говорится в заявлении пресс-службы.
Зеленский назвал встречу важным сигналом о взаимодействии между странами. По его мнению, важной темой является гуманитарная помощь со стороны Бахрейна для Украины.