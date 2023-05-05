Зеленскому подарили пистолет

Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет CZ 75
Президент Чехии Петр Павел в своих соцсетях заявил, что подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому пистолет.
Президент Чехии Павел предложил Украине помощь в производстве и ремонте вооружений
По его словам, подарок он сделал «в знак уважения к героизму».
«Я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — уточнил чешский лидер.
Ранее Петр Павел заявил, что главной проблемой армии Украины является нехватка снарядов, из-за чего западные танки становятся складским товаром, сообщает RT.