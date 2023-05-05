Зеленскому подарили пистолет

Президент Чехии Петр Павел в своих соцсетях заявил, что подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому пистолет.

Президент Чехии Павел предложил Украине помощь в производстве и ремонте вооружений

По его словам, подарок он сделал «в знак уважения к героизму».