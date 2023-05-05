Польские перевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной
Польские автомобильные грузоперевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной, пропуская только по пять фур в час. Из-за этого образовалась очередь, со ссылкой на местную администрацию пишет РИА Новости.
По словам пресс-секретаря Палаты таможенной администрации в Люблине Михала Деруса, возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков, однако на самом погранпереходе скопления машин нет.
«Из-за протеста перевозчиков очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные товары», - пояснил Дерус.
Протестующие требуют возвращения системы получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена из-за начала российской спецоперации на Украине, что стало причиной убытков для польских бизнесменов. При этом украинская сторона заявила, что в электронной очереди уже зарегистрировано 3200 фур.
Ранее кабмин Польши на фоне протестов местных сельхозпроизводителей уполномочил глав профильных ведомств на некоторое время запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины для «защиты польских фермеров и потребителей». Дешевая украинская сельхозпродукция резко снизила цены на европейском рынке, приведя к убыткам для местных фермеров. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий пообещал, что Польша потребует от Европейской комиссии (ЕК) провести проверку экспорта продуктов с Украины на предмет рыночных нарушений.