Польские автомобильные грузоперевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной, пропуская только по пять фур в час. Из-за этого образовалась очередь, со ссылкой на местную администрацию пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Палаты таможенной администрации в Люблине Михала Деруса, возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков, однако на самом погранпереходе скопления машин нет.

«Из-за протеста перевозчиков очередь из выезжающих на Украину машин может растягиваться. Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные товары», - пояснил Дерус.

Протестующие требуют возвращения системы получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена из-за начала российской спецоперации на Украине, что стало причиной убытков для польских бизнесменов. При этом украинская сторона заявила, что в электронной очереди уже зарегистрировано 3200 фур.