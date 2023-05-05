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Орбан назвал Украину древней венгерской землей

На Украине должен наступить мир. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что часть Украины является древней венгерской землей.

Орбан назвал Украину древней венгерской землей
© globallookpress.com

«Венграм нужен мир на Украине, так как ее часть — древняя венгерская земля. Мы, венгры, вдвойне заинтересованы в обеспечении мира на Украине», — заявил Орбан во время радиоэфира на радио Kossuth.

Ранее Орбан отмечал, что на Украине наступит мир только после смены президента США. По его словам, если к власти в стране придет экс-президент Дональд Трамп, то Штаты будут способствовать мирному урегулированию конфликта.

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При текущей политики США и Запада военные конфликты неизбежны, заявил Орбан 4 мая. Такой сценарий возможен из-за наращивания военной мощи стран, заключил он. Его слова приводит RT.

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