ООН анонсировала встречу высокого уровня по зерновой сделке в Стамбуле на следующей неделе
Встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится в Стамбуле на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.
"Представители ООН примут сегодня участие в техническом заседании, созванном по инициативе Турции для подготовки ко встрече высокого уровня, которая пройдет в Стамбуле на следующей неделе", - сказал Хак.
Он отметил, что ООН ждет конструктивных дискуссий со сторонами по зерновой сделке для преодоления трудностей в ее продлении.