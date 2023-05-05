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ООН анонсировала встречу высокого уровня по зерновой сделке в Стамбуле на следующей неделе

Встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится в Стамбуле на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

ООН анонсировала встречу высокого уровня по зерновой сделке
© РИА Новости

"Представители ООН примут сегодня участие в техническом заседании, созванном по инициативе Турции для подготовки ко встрече высокого уровня, которая пройдет в Стамбуле на следующей неделе", - сказал Хак.

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Он отметил, что ООН ждет конструктивных дискуссий со сторонами по зерновой сделке для преодоления трудностей в ее продлении.

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