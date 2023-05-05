Чиновника в Иране уволили из-за слов о неизбежной продаже иранских островов
Гендиректора департамента социального страхования Министерства труда Исламской Республики Иран (ИРИ) Саджада Падама уволили из-за его слов о неизбежной продаже иранских островов Киш и Кешм, а также земли в провинции Хузестан из-за экономического кризиса. Об этом сообщает новостное агентство ISNA.
«Мы пожертвовали жизнями 300 000 мучеников, чтобы не отдать ни пяди нашей земли, а сейчас мы, возможно, последуем примеру Греции, которая продала порядка 100 островов из-за долгов перед своими пенсионерами», — заявил чиновник.