Чиновника в Иране уволили из-за слов о неизбежной продаже иранских островов

Гендиректора департамента социального страхования Министерства труда Исламской Республики Иран (ИРИ) Саджада Падама уволили из-за его слов о неизбежной продаже иранских островов Киш и Кешм, а также земли в провинции Хузестан из-за экономического кризиса. Об этом сообщает новостное агентство ISNA.