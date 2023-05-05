Кличко поддержал арестованного мэра Одессы

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что предлагал взять на поруки градоначальника Одессы Геннадия Труханова на заседании суда, в ходе которого было принято решение отправить чиновника под арест. Его слова передает издание «Украинская правда».

© Lenta.ru

Клико объяснил, что является главой Ассоциации городов Украины (АГУ), объединяющей свыше тысячи общин.

«Как глава АГУ, я должен отстаивать права и интересы местного самоуправления. (…) Поэтому АГУ просила суд взять Труханова на поруки» — сказал он и добавил, что градоначальник Одессы стал третьим мэром, которого фактически «убрали через суд».

Киевский глава назвал арест Труханова очередной попыткой притеснений местного самоуправления. По его мнению, такие обстоятельства становятся тревожной тенденцией — убирать избранных мэров. При этом Кличко заявил, что не собирался и не будет вносить залог за одесского мэра. Отмечается, что визит градоначальника Киева в суд и его просьба вызвали возмущение у ряда активистов.