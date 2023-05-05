$78.61-0.6987.00-0.58

Кличко поддержал арестованного мэра Одессы

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что предлагал взять на поруки градоначальника Одессы Геннадия Труханова на заседании суда, в ходе которого было принято решение отправить чиновника под арест. Его слова передает издание «Украинская правда».

Кличко поддержал арестованного мэра Одессы
© Lenta.ru

Клико объяснил, что является главой Ассоциации городов Украины (АГУ), объединяющей свыше тысячи общин.

«Как глава АГУ, я должен отстаивать права и интересы местного самоуправления. (…) Поэтому АГУ просила суд взять Труханова на поруки» — сказал он и добавил, что градоначальник Одессы стал третьим мэром, которого фактически «убрали через суд».

Киевский глава назвал арест Труханова очередной попыткой притеснений местного самоуправления. По его мнению, такие обстоятельства становятся тревожной тенденцией — убирать избранных мэров. При этом Кличко заявил, что не собирался и не будет вносить залог за одесского мэра. Отмечается, что визит градоначальника Киева в суд и его просьба вызвали возмущение у ряда активистов.

4 мая Труханова арестовали по делу о растрате более 92 миллионов гривен. Его обвинили в реализации схемы приобретения в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по завышенной в два раза стоимости. Также мэр Одессы отказался вносить 30,866 миллиона гривен залога. В результате главе города было назначено 60 дней содержания под стражей с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий