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В Турции назвали объем вывезенной по зерновому коридору продукции

В рамках сделки России и Украины по зерновому коридору было вывезено более 29,5 миллиона тонн украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала TRT.

В Турции назвали объем вывезенной по зерновому коридору продукции
© РИА Новости

По данным Минтранса Турции, половина из этих 29 с половиной миллионов тонн пришлась на кукурузу, 28 процентов - на пшеницу. Продукцию вывезли на 933 кораблях.

В топ-5 стран, куда чаще всего вывозилась сельхозпродукция, вошли Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды.

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней. Урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны РФ, так как российские условия не выполняются.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что 45 процентов вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.

Срок действия сделки истекает 18 мая. 5 мая в Стамбуле должна пройти встреча представителей России, Турции, Украины и ООН, посвященная сделке.

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