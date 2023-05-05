В Турции назвали объем вывезенной по зерновому коридору продукции

В рамках сделки России и Украины по зерновому коридору было вывезено более 29,5 миллиона тонн украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала TRT.

По данным Минтранса Турции, половина из этих 29 с половиной миллионов тонн пришлась на кукурузу, 28 процентов - на пшеницу. Продукцию вывезли на 933 кораблях.

В топ-5 стран, куда чаще всего вывозилась сельхозпродукция, вошли Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды.

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней. Урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны РФ, так как российские условия не выполняются.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что 45 процентов вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.