Франция разрешила провести шествие «Бессмертного полка»
Власти Франции дали разрешение провести шествие «Бессмертного полка» 8 мая в традиционном формате. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков, пишет РИА Новости.
Сегодня посол возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие было приурочено ко Дню Победы.
«Наши соотечественники будут проводить акцию «Бессмертный полк» вместе с некоторыми французскими НПО», - пояснил Алексей Мешков.
По его словам, в этом году, в отличие от предыдущего, шествие будет проведено 8 мая в традиционном формате - от площади Республики до памятника на Пер-Лашез.
«Мы рады, что эта традиция ведется многие годы и продолжается и сегодня. В этом году весь набор мероприятий, который мы запланировали, мы исполним», - заверил дипломат.
«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной с фотографиями своих родственников, которые участвовали в войне.
В 2020 и 2021 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки акция проходила в России онлайн-формате. В 2022 году она прошла очно. Однако в этом году организаторы отказались от традиционного шествия «Бессмертного полка» по улицам городов из соображений безопасности и приняли решение расширить формат. Желающим предлагают размещать портреты и описания подвигов ветеранов на автомобилях, прикреплять снимки героев к одежде, а также рассказывать о подвигах предков в социальных сетях. Принять участие в мероприятиях можно в течение нескольких дней до и после Дня Победы.