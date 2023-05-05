Франция разрешила провести шествие «Бессмертного полка»

Власти Франции дали разрешение провести шествие «Бессмертного полка» 8 мая в традиционном формате. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков, пишет РИА Новости.

Сегодня посол возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие было приурочено ко Дню Победы.

«Наши соотечественники будут проводить акцию «Бессмертный полк» вместе с некоторыми французскими НПО», - пояснил Алексей Мешков.

По его словам, в этом году, в отличие от предыдущего, шествие будет проведено 8 мая в традиционном формате - от площади Республики до памятника на Пер-Лашез.

«Мы рады, что эта традиция ведется многие годы и продолжается и сегодня. В этом году весь набор мероприятий, который мы запланировали, мы исполним», - заверил дипломат.

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной с фотографиями своих родственников, которые участвовали в войне.