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Экс-советник главы Пентагона заявил, что украинцы могут выступить против Зеленского

Политика президента Украины Владимира Зеленского не отвечает интересам украинцев и не соответствует его предвыборным обещаниям. Есть вероятность того, что граждане страны восстанут против него. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим Стивеном Гарднером в ответ на вопрос о том, может ли Зеленский быть смещен со своего поста в течение года.

Экс-советник главы Пентагона заявил, что украинцы могут выступить против Зеленского
© ТАСС

"Он [Зеленский] <...> выиграл [президентские выборы] во многом из-за того, что обещал положить конец войне, - отметил Макгрегор. - Мы знаем остальное, как только он занял свой пост, все изменилось".

Полковник в отставке также указал на то, что до предвыборной кампании Зеленский не говорил на украинском языке, однако, несмотря на это, его поддержали, так как надеялись, что он сможет прекратить конфликт. Помимо этого, американский полковник в отставке не исключил, что Зеленского могут убить его же люди. "Он проводит политику, которая едва ли отвечает интересам украинцев <...>. Его паранойю можно понять", - резюмировал Макгрегор.

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