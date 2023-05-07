Политика президента Украины Владимира Зеленского не отвечает интересам украинцев и не соответствует его предвыборным обещаниям. Есть вероятность того, что граждане страны восстанут против него. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США , полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим Стивеном Гарднером в ответ на вопрос о том, может ли Зеленский быть смещен со своего поста в течение года.

Полковник в отставке также указал на то, что до предвыборной кампании Зеленский не говорил на украинском языке, однако, несмотря на это, его поддержали, так как надеялись, что он сможет прекратить конфликт. Помимо этого, американский полковник в отставке не исключил, что Зеленского могут убить его же люди. "Он проводит политику, которая едва ли отвечает интересам украинцев <...>. Его паранойю можно понять", - резюмировал Макгрегор.