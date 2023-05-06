В Берлине отменили запрет на использование флагов Украины 9 мая

Административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, оставляя в силе ограничения на российский и советский. Об этом заявил адвокат Патрик Хайнеманн в Twitter-аккаунте.

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«Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая», — написал Хайнеманн, подавший ранее иск против решения полиции о запрете.