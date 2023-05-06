В Берлине отменили запрет на использование флагов Украины 9 мая

Административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, оставляя в силе ограничения на российский и советский. Об этом заявил адвокат Патрик Хайнеманн в Twitter-аккаунте.
«Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая», — написал Хайнеманн, подавший ранее иск против решения полиции о запрете.
Ранее полиция Берлина ввела временный запрет на использование флагов России и Украины. Свое решение в берлинской полиции объяснили стремлением достойно почтить «память павших воинов Советской армии». Там отметили, что уважение к мемориалам и памяти должны быть сохранены даже на фоне украинского кризиса.