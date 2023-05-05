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Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая

Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в местных правоохранительных органах.

Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая
© Вечерняя Москва

— Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние, — говорится в сообщении.

Германские правоохранители запретили использовать флаги стран у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде, сообщает ТАСС.

В марте городская управа Нарвы в Эстонии решила не сносить памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям окрестных деревень. В Нарве преобладает русскоязычное население.

9 ноября 2022 года памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны.

В этот же день в Ужгороде Закарпатской области снесли памятник «Украина — освободителям», который входит в список объектов культурного наследия страны.

3 ноября власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов. Примечательно, что о сносе стелы горожан не предупредили.

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